Сколько молодежи сидит без работы в Киеве

Безработные до 35 лет до увольнения работали в сфере торговли, государственного управления, страховой деятельности. Фото: galinfo.com.ua

В Киеве каждый третий в возрасте до 35 лет - безработный.

У 2019 году на учете состояло 7,7 тыс. безработной молодежи. Из них 88% - служащие, 10% - рабочие, 2% - лица без профессии, пишет ubr.ua.

"Большинство молодых людей, которые работали до потери работы, пришли из сферы торговли, государственного управления, финансовой и страховой деятельности", - объясняет директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

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В Украине будут способствовать развитию профессионально-технического образования. Запланировали создать 250 учебно-практических центров в учреждениях профессионально-технического образования и формировать центры профессионального совершенствования, говорится в 5-летней программе Кабмина.

Парламент и правительство инициировали изменение в Трудовой кодекс Украины. Конкретного и окончательного текста пока не представили. Но уже сделали заявления об облегченной процедуре увольнения работника, новые социальные гарантии, целесообразность трудовой книжки.