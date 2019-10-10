Зарплату молодежи до 27 лет могут освободить от налогообложения

Законопроект внес нардеп Алексей Кучер. Фото: "Вежа"

Работодателей могут освободить от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста.

Это предлагает внедрить законопроект №2250. Его зарегистрировал в Верховной Раде нардеп от "Слуги народа" Алексей Кучер, сообщается на сайте Верховной Рады.

За таких лиц единый взнос уплачивается при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Автор законопроекта предлагает установить нулевую ставку налога на доходы физлиц для работников в возрасте до 27 лет.

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"В Польше для решения проблемы с выездом поляков на работу в более успешные страны был отменен налог на доходы физических лиц для работников, которым не исполнилось 26 лет. Международные эксперты положительно оценили такой шаг польских властей. Были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется соответствующая льгота. В то же время, в украинских реалиях установлении предельного размера дохода для получения налоговых льгот приведет только к оставлению в тени настоящих размеров дохода населения", - заявляет Кучер.

Нардеп считает, что принятие законопроекта создаст благоприятные условия для работодателей в разрезе принятия на работу студентов и молодых специалистов, будет стимулировать украинцев оставаться работать в Украине и приведет к детенизации рынка занятости и доходов населения.

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