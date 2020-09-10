Зарплата в валюте и зарубежные командировки: программисты отмечают профессиональный праздник

Компании в сфере IT лояльно относятся к гибкому рабочему графику. Фото: pixabay.com

В 2020-м программисты отмечают профессиональный праздник 12 сентября. Традиционно он приходится на 256-й день года. Это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием. В високосные годы День программиста выпадает на 12 сентября, а в невисокосные - на 13 сентября.

В Украине сфера IT входит в перечень самых востребованных на рынке труда среди работодателей, так и соискателей. Одна из причин - высокий уровень доходов. Специалисты получают зарплату в валюте, имеют возможность работать удаленно и ездить в зарубежные командировки.

"Даже после введения карантина на рынке труда сохраняется высокий спрос на программистов. А работодатели из-за временных трудностей не спешат снижать зарплаты специалистам", - рассказала Gazeta.ua Юлия Дрожжина с экспертно-аналитического центра grc.ua.

Наибольший спрос на опытных специалистов.

"Существенно выросло количество молодых людей, которые только пробуются в сфере IT. Многие из них не имеют профильного образования. Проходят курсы, которые обещают за 3 месяца переквалифицироваться. В то же время молодежь должна понимать, что за рабочие места придется конкурировать с большим количеством других кандидатов", - отмечает эксперт.

Начинающие специалисты в среднем получают $300-500 в месяц. Это 8-14 тыс. грн. Специалисты среднего класса имеют от 30 тыс. грн, или $1,5 тыс. Самые опытные претендуют на зарплату от $2,5 тыс. - 69 тыс. грн.

"Вакансии для программистов максимально конкретны. Есть определенный перечень технических узкопрофильных навыков, например, знание языков программирования. Также работодатели хотят, чтобы человек был командным игроком, знал английский. Предпочтение отдают кандидату с профильным высшим образованием. На курсах можно научиться писать элементарный код, однако без высшего образования стать инженером или разработчиком фактически невозможно", - говорит Дрожжина.

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По ее словам, компании лояльно относятся к гибкому рабочему графику. Поэтому после введения карантина работодатели перевели работников на удаленную работу. Пока массово в офисы программисты не возвращаются. Делают это по желанию.

"Спрос на разработчиков программ большой во всем мире. Наших программистов рады будут видеть в Европе. Причем могут предложить даже лучшие условия. Поэтому в вопросе о росте налогов для сферы IT надо быть осторожными. Ведь есть риск активизации трудовой миграции программистов", - подытожила Дрожжина.

В Украине, по данным сайта ДОУ (поиск работы для IТ специалистов), насчитывается 60 тыс. программистов. Средняя зарплата специалистов 40-45 тыс. грн.