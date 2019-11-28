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четверг, 28 ноября 2019 17:46

Зарплата: украинцы стали получать больше

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Зарплата: украинцы стали получать больше
Самые высокие зарплаты в октябре были в сфере финансов и страхования. Фото: Depositphotos

В октябре в этом году средняя зарплата украинцев выросла до 10 727 грн. Это на 16,4% больше, чем в октябре прошлого года.

Кроме того, на 0,4% больше, чем средняя заработная плата в сентябре, посчитал Госстат.

Самые высокие зарплаты в октябре были в сфере финансов и страхования. В среднем получали 19 571 грн - на 9,2% больше, чем в предыдущем месяце.

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Самые маленькие зарплаты - в сфере здравоохранения. В октябре в среднем получали 7002 грн.

Самая высокая средняя зарплата в Киеве - 15862 грн. Самая маленькая - Черновицкой области. Получают в среднем 8211 грн.

Каждый второй украинец не доволен работой. Больше всего условия труда не устраивают специалистов в сфере сельского хозяйства, производства и охраны. Работой довольны менеджеры, работающие с клиентами, парикмахеры, мастера маникюра, визажисты. Работа устраивает специалистов в сфере строительства.

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