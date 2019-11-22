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суббота, 23 ноября 2019 21:10

Сколько украинцев недовольны работой

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Каждый второй украинец не доволен работой. Больше всего условия труда не устраивают специалистов в сфере сельского хозяйства, производства и охраны.

Работой довольны менеджеры, работающие с клиентами, парикмахеры, мастера маникюра, визажисты. Работа устраивает специалистов в сфере строительства, пишет olx.ua.

Чаще всего украинцы жалуются на низкую зарплату. Более половины опрошенных работников, получает меньше 10 тыс. грн в месяц. Из них 37% зарабатывают до 7 тыс. грн.

Автор: olx.ua
  Чаще всего работники жалуются на низкую зарплату.
Чаще всего работники жалуются на низкую зарплату.

Также граждан не устраивают условия на рабочем месте. Например, первоочередными условиями считают комфорт и безопасность. Также имеет значение близость работы к дому, современная техника и оборудование.

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Украинцы чаще всего работают полный рабочий день. По гибкому графику трудятся 24% респондентов, посменно работают 2 из 10.

Почти каждый второй опрошенный не получает никаких бонусов от работодателя. Каждому пятому предлагают напитки и печенье на рабочем месте. 18% респондентов дают премии.

В третьем квартале зарплаты украинцев упали на 17%. Больше всего уменьшились доходы в сфере домашнего персонала - на 44%. В среднем работники получают 5500 грн. Уменьшились заработки в сфере охраны и барно-ресторанной индустрии. Работникам предлагали на 22% меньше, чем раньше. Охранники в среднем получали 5800 грн, бармены - 7100 грн.

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