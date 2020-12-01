Зарплата 170 долларов - рассказали, когда украинцы пережили кризис десятилетия

Экономист Кухар о кризисе десятилетия. Фото: Тарас Подолян

В этом году не было наибольшее падение экономики за десятилетие, как сказали в ООН, отметил экономист Михаил Кухар.

"Худшая рецессия десятилетия была у нас на второй год войны - в 2015 году а не в 2020-м, - сказал Кухар

В 2014-2015-х валовой внутренний продукт обвалился вдвое. А во втором квартале в этом году - на 11 процентов. Падение за год составит 5,2 процента, по расчетам Ukraine Economic Outlook. Средняя зарплата, которая в 2015-м упала до исторического минимума - 170 долларов. Сейчас - около 470. Если бы не второй локдаун, возможно, вышли бы на нулевой уровень ВВП в последнем месяце. Однако в декабре падение будет на 2,5 процента.

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Во время любого кризиса ранее срывался курс доллара. Вкладчики забирали деньги из банков. Мировой экономический кризис у нас всегда дополняла валютная и банковская внутри страны. На этот раз депозиты почти не упали. Потому что развилась банковская система. Ранее вкладчики снимали гривневые депозиты и покупали доллары наличными. Через некоторое время снова клали эти деньги в банки, но в валюте. За три недели марта этого, на пике турбулентности на валютном рынке украинцы, благодаря удобным банковским приложениям на мобильных телефонах перевели 1,8 миллиарда из гривен в доллары. А потом, когда курс успокоился, повернули назад. Это смягчили спрос на наличный доллар".

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