Рекордное количество людей будет нуждаться в помощи в 2021-м - подсчет ООН

Организация подсчитала, что для реагирования на последствия пандемии в гуманитарной сфере необходимо собрать от стран-доноров 35 миллионов долларов. Фото: pixabay

В 2021 году из-за последствий пандемии в гуманитарной помощи будут нуждаться в рекордные 235 млн человек.

Это на 40% больше, чем в 2020 году, сообщили в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА).

"Кризис Covid-19 столкнул миллионы людей с бедностью и способствовал гигантскому росту гуманитарных потребностей", - отметил председатель ОСНА Марк Лоукок.

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Он утверждает, что малоимущее население планеты, кроме негативного влияния природных бедствий, военных конфликтов и изменений климата, страдает от критической бедности и голода, вызванных коронавирусной пандемией.

Организация подсчитала, что для реагирования на последствия пандемии в гуманитарной сфере необходимо собрать от стран-доноров $35 млн. Эти деньги нужны для обеспечения 160 млн обездоленных людей в 56 странах мира убежищем, едой и медицинской помощью.

Остальному населению обязались помочь Красный Крест и другие организации.

ЮНИСЕФ беспокоится из-за того, что пандемия приведет к появлению "потерянного поколения". До конца года в примерно 7 млн детей до 5 лет диагностируют признаки истощения, или острого недоедания (прирост в 14%), сообщили в отчете международной организации.