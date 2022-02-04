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пятница, 04 февраля 2022 11:21

Заробитчане могут получить пенсию за заграничный стаж

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Заробитчане могут получить пенсию за заграничный стаж
Для получения пенсии за наработанный в другой стране стаж следует обратиться в территориальное отделение ПФ по месту жительства. Фото: unsplash.com

Украинцы, официально работавшие за границей и платившие там пенсионные взносы, могут получать пенсию в Украине. Но при условии, если со страной, в которой работал человек, заключен договор о социальном пенсионном обеспечении.

Для получения пенсии за наработанный в другой стране стаж достаточно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда по месту жительства, сообщает НВ.

Необходимо сообщить о стаже и предоставить соответствующий пакет документов, а именно:

- паспорт гражданина Украины;

- копию загранпаспорта;

– идентификационный код.

А также документы, свидетельствующие о работе за границей:

- свидетельство о регистрации в социальном реестре;

- регистрация в налоговых органах;

- выписка из социального реестра;

- соглашение, подписанное с работодателем.

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Международные договоры по вопросам пенсионного обеспечения распределяются на два типа:

• по территориальному принципу;

• по пропорциональному принципу.

Договоры, основанные на территориальном принципе, предусматривают осуществление расходов на выплату пенсий тем государством, на территории которого проживает пенсионер.

Страны, с которыми заключено соглашение о пенсионном обеспечении по территориальному принципу: Беларусь, Армения, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венгрия, Азербайджан, Грузия, Молдова, Монголия, Румыния.

Договоры, основанные на пропорциональном принципе, предусматривают назначение и выплату пенсии договорной стороной за соответствующий страховой стаж, приобретенный пенсионером исключительно на ее территории.

Стаж, приобретенный на территории другой страны, учитывается только для определения права на получение пенсии и не влияет на ее размер.

Страны с которыми заключено соглашение о пенсионном обеспечении по пропорциональному принципу: Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия и Чехия.

Уже подписаны и ожидают ратификацию соглашения с Германией и Израилем. А вот годы работы в Италии и Франции в страховом стаже не будут учитываться.

Граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше не шесть месяцев как сейчас, а два года без разрешения на работу, но на основании декларации о поручении работы. Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законы, упрощающие трудоустройство для иностранцев, в частности, украинцев. До сих пор право на поручение работы иностранцу разрешало трудоустройство в течение шести месяцев в году, а получение следующего требовало полугодового перерыва.

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Дата
04
февраля

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