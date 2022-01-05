В Польше упростили трудоустройство для украинских работников

Президент Анджей Дуда подписал закон, упрощающий трудоустройство для украинских гастарбайтеров / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законы, упрощающие трудоустройство для иностранцев, в частности украинцев.

Об этом идет речь на сайте польского президента.

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Согласно изменениям, граждане Украины и еще пяти стран смогут работать в Польше не шесть месяцев как сейчас, а два года без разрешения на работу, но на основании декларации о поручении работы. До сих пор право на поручение работы иностранцу позволяло трудоустройство в течение шести месяцев в году, а получение следующего требовало полугодового перерыва.

Новые нормы предусматривают упрощение процедуры получения разрешения на временное или постоянное проживание и оцифровку этого процесса.

От иностранца при подаче заявления на "карту пребывания" больше не будут требовать задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода. Вместо этого хватит информации, что заработок иностранца не меньше минимальной зарплаты в Польше. Подтвердить свое социальное обеспечение гражданин Украины сможет, предоставив договор о трудоустройстве с указанной зарплатой.

Новые правила будут действовать через 14 дней после их публикации, ориентировочно во второй половине января.

1 января 2022 года Польша начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Страна-соседка обещает сосредоточиться на вопросе Украины.