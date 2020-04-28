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вторник, 28 апреля 2020 09:37

Заработки упали наполовину: как украинцы относятся к карантину

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Заработки упали наполовину: как украинцы относятся к карантину
76% украинцев поддерживают решение о продлении карантина до 12 мая. Фото: УНИАН

За месяц после введения карантина, по данным 4-й волны исследования Research & Branding Group:

- с 72% до 54% снизилась доля тех, кто считает, что карантин очень необходим;

- с 39% до 47% увеличилось количество тех украинцев, которые не имеют сбережений;

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- 51% отметили уменьшение уровня прибыли семьи;

- 13% испытывают трудности с своевременной оплатой счетов (ЖКХ, мобильная связь и т. п.).

В то же время 76% украинцев поддерживают решение о продлении карантина до 12 мая. Однако 42% опрошенных на данный момент не готовы к более длительным ограничениям.

Из-за карантина украинский рынок труда изменился. Уменьшилось количество предложений работы в гостинично-ресторанной сфере, спортивных учреждениях и салонах красоты. Некоторым отраслям удалось сохранить темпы набора новых сотрудников. В течение апреля активно предлагали вакансии в розничной торговле, транспортных и логистических компаниях, сферах связи и интернет-услуг

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Дата
28
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