Заправки группы "Приват" оштрафовали почти 5 млн грн

Операторы АЗС закупали в ПАО "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо. Фото: unsplash

АЗС группы "Приват" согласовали цены на нефтепродукты в разных регионах.

Такие действия Антимонопольный комитет признал антиконкурентными и оштрафовал компании на 4,7 млрд грн, говорится в соответствующем решении АМКУ.

Штраф наложили на ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС. В целом речь идет об около 1625 автозаправочных станций, работающих под разными брендами во всех регионах Украины. Это почти 25% от всех АЗС страны.

Комитет установил, что операторы АЗС закупали в ПАО "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо. Такая согласованная поведение участников проекта "Авиас" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поставщику российского горючего нашли замену

О согласовании ценового поведения свидетельствуют обстоятельства:

- во всей сети реализовались бензин и дизельное топливо марки Keropur ENERGY - эксклюзивная марка ПАО "Укртатнафта";

- в сети мгновенно устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона;

- существовал "Центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу в г. Днепр. Там осуществляли детальное планирование и координацию действий сети.

- обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и тому подобное;

- установлено, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписавшего, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта;

- постоянно менялся состав юридических лиц - участников проекта, но изменения персонального состава не происходили.

Украинским АЗС рекомендовали снизить розничные цены на топливо до соответствующих объективной ситуации на рынке.