Заместителя главы ОП избрали в наблюдательный совет Нафтогаза

Свириденко стала представительницей в наблюдательном совете от государства. Фото: "24 Канал"

Заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Юлию Свириденко избран членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Она будет представителем государства, сообщает Кабинет министров.

"Свириденко избрали на срок до принятия решения Кабмином о назначении представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", но не более одного года со дня вступления в силу распоряжения Кабинета министров Украины от 19 мая 2021", - говорится в сообщении.

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Председателя правления Нафтогаза Юрия Витренко уполномочили подписать гражданско-правовой договор с Свириденко.

Пять из шести членов Наблюдательного совета "Нафтогаз Украины" 30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении полномочий. Их освобождение вступает в силу 14 мая, сообщил Департамент по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".