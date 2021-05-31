Заместителя главы ОП избрали в наблюдательный совет Нафтогаза

Заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Юлию Свириденко избран членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Она будет представителем государства, сообщает Кабинет министров.
"Свириденко избрали на срок до принятия решения Кабмином о назначении представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", но не более одного года со дня вступления в силу распоряжения Кабинета министров Украины от 19 мая 2021", - говорится в сообщении.
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Председателя правления Нафтогаза Юрия Витренко уполномочили подписать гражданско-правовой договор с Свириденко.
Пять из шести членов Наблюдательного совета "Нафтогаз Украины" 30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении полномочий. Их освобождение вступает в силу 14 мая, сообщил Департамент по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".
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