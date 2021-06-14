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понедельник, 14 июня 2021 18:24

Закрылись тысячи бизнесов: кто ушел с рынка

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За пол года в Украине 12 тыс. физлиц-предпринимателей закрыли свой бизнес.

Автор: Елена Луценко
  10 тысяч новых ФЛП открыли бизнес в розничной торговле
10 тысяч новых ФЛП открыли бизнес в розничной торговле

Сейчас действует 1,93 млн ФЛП. Об этом сообщила платформа Опендатабот.

Больше всего закрылось предприятий оптовой торговли. Их стало меньше на 3449 или 33% с января по июнь 2021 года. Хотя направление оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами не сократилось.

Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта уменьшилосб на 2878 бизнесов. Предоставление социальной помощи - на 946 предприятий. Деятельность в сфере радиовещания и телевизионного вещания - минус 769, авиационный транспорт уменьшился на 622 предприятия.

В то же время за шесть месяцев года открылось более 44 тыс. ФЛП. В пятерку самых популярных вошло компьютерное программирование. В этой области появилось 15,7 тыс. новых бизнесов. Количество возросло на 40,9%.

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10 тыс. новых ФЛП открыли в розничной торговле. Деятельность по обеспечению блюдами и напитками добавила 3658 бизнесов, сфера предоставления информационных услуг - 3284, другие индивидуальные услуги - плюс 1873.

В Киеве, Львове и Одессе после весеннего локдауна закрылся каждый шестой ресторан. Это 14% от общего количества. Оборот других заведений питания упал на 12%, сообщает Opendatabot.

В период локдауна в условиях ограничений красной карантинной зоны заведения питания могли работать только навынос. Незначительный рост количества ресторанов был в конце апреля в городах, где ограничения сняли раньше.

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