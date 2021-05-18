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вторник, 18 мая 2021 18:30

Закрылся каждый шестой ресторан — последствия весеннего локдауна

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В Киеве, Львове и Одессе после весеннего локдауна закрылся каждый шестой ресторан. Это 14% от общего количества. Оборот других заведений питания упал на 12%, сообщает Opendatabot.

В период локдауна в условиях ограничений красной карантинной зоны заведения питания могли работать только на вынос. Незначительный рост количества ресторанов был в конце апреля в городах, где ограничения сняли раньше.

Автор: Елена Луценко
  В условиях ограничений красной карантинной зоны заведения питания могли работать только навынос
В условиях ограничений красной карантинной зоны заведения питания могли работать только навынос

На майские праздники локдаун был окончательно отменен. Однако ресторанная сфера не смогла восстановиться.

Повторно смогли открыться 2% ресторанов. Их общий оборот вырос на 2%.

За год ресторанный бизнес потерял почти 40% заведений.

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В 2020 году в Украине закрылись почти 4 тыс. заведений. По состоянию на начало 2021-го работали 14,7 тысячи кафе, баров и ресторанов, сообщил аналитический центр "Рестораны Украины".

75 тыс. предпринимателей и наемных работников в Украине получили по 8 тыс. грн помощи от государства. Зарегистрировались на получение денег 320 тыс. человек, которые не работали из-за локдауна.

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