Законность доначисления в платежках за тепло проверяет АМКУ

АМКУ проверяет доначисления Киевтеплоэнерго потребителям в предыдущие периоды. Фото: znaj.ua

Причины начисления потребителям КП "Киевтеплоэнерго" дополнительных сумм в платежках за предыдущие периоды проверит Антимонопольный комитет Украины. Ты больше, что основанием для увеличения сумм за теплоснабжение якобы стали рекомендации АМКУ.

Об этом со ссылкой на Пресс-служба Комитета сообщает ЭП.

Проверку начали после многочисленных жалоб киевлян, что перечисление в этих платежках происходит преимущественно в сторону увеличения и без надлежащего обоснования.

"Действительно ли предоставленные Комитетом рекомендации выполнены, и связано ли с их выполнением осуществление значительных доначислений в платежках отдельных пользователей услуг, Комитет выясняет", - говорится в сообщении.

АМКУ потребовал дополнительную информацию от компании о проведенном пересчете потребителям.

"После получения в ближайшее время ответов сможем дать надлежащую оценку таким действиям монополиста", - сообщили в пресс-службе АМКУ.

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В Комитете подчеркнули, что начисления "Киевтеплоэнерго" по новой Методике распределения объемов потребленных в здании коммунальных услуг между потребителями без заключения новых договоров могло содержать признаки нарушения конкурентного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на рынке.

При этом "Киевтеплоэнерго" уже сообщило о частичном выполнении предоставленных ему рекомендаций, в частности, в части осуществления перерасчетов в соответствии с Методикой №359 за услуги в отопительный период 2020-2021 года.

Зимой тарифы на отопление в Украине вырастут на 40-70%. Это произойдет из-за того, что Нафтогаз принудительно повысил цену на газ, а правительство ему в этом не мешает. Подорожание газа влечет за собой повышение стоимости тепловой энергии на 40-70 процентов в зависимости от региона, считает экономист, эксминистр финансов Игорь Уманский.