Законность доначисления в платежках за тепло проверяет АМКУ

Причины начисления потребителям КП "Киевтеплоэнерго" дополнительных сумм в платежках за предыдущие периоды проверит Антимонопольный комитет Украины. Ты больше, что основанием для увеличения сумм за теплоснабжение якобы стали рекомендации АМКУ.
Об этом со ссылкой на Пресс-служба Комитета сообщает ЭП.
Проверку начали после многочисленных жалоб киевлян, что перечисление в этих платежках происходит преимущественно в сторону увеличения и без надлежащего обоснования.
"Действительно ли предоставленные Комитетом рекомендации выполнены, и связано ли с их выполнением осуществление значительных доначислений в платежках отдельных пользователей услуг, Комитет выясняет", - говорится в сообщении.
АМКУ потребовал дополнительную информацию от компании о проведенном пересчете потребителям.
"После получения в ближайшее время ответов сможем дать надлежащую оценку таким действиям монополиста", - сообщили в пресс-службе АМКУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянин попросил коммунальщиков включить горячую воду - его избили
В Комитете подчеркнули, что начисления "Киевтеплоэнерго" по новой Методике распределения объемов потребленных в здании коммунальных услуг между потребителями без заключения новых договоров могло содержать признаки нарушения конкурентного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на рынке.
При этом "Киевтеплоэнерго" уже сообщило о частичном выполнении предоставленных ему рекомендаций, в частности, в части осуществления перерасчетов в соответствии с Методикой №359 за услуги в отопительный период 2020-2021 года.
Зимой тарифы на отопление в Украине вырастут на 40-70%.
Это произойдет из-за того, что Нафтогаз принудительно повысил цену на газ, а правительство ему в этом не мешает.
Подорожание газа влечет за собой повышение стоимости тепловой энергии на 40-70 процентов в зависимости от региона, считает экономист, эксминистр финансов Игорь Уманский.
Комментарии