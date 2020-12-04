"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу

Инна Дружинина с мужем три года назад переехала в польский поселок Свинярско, недалеко от Кракова. Работу здесь нашли через посредника. Инна ведет блог, в котором рассказывает о жизни в новой стране, путешествия и разные интересности.

" В Украине работали на урановой шахте на Кировоградщине, имели хорошие должности. Но последние годы у компании были проблемы то с зарплатой то с сырьем. Коллеги начали ездить на заработки в Польшу. Мы и себе прислушивались к их рассказам. В то время имели кредиты. Как-то попросили коллегу помочь с работой. Она и дала нам контакты посредника", - рассказывает Gazeta.ua Инна.

Дружининым помогли с оформлением полугодовой визы и с переездом.

Фото: inna.polska

"Никаких планов на то, чтобы здесь оставаться не было. Приехали в компанию, которая производит крыши и все, что их касается. Муж пошел в цех, а я к владельцу фирмы — помощницей по дому. Владелец компании оказался очень хорошим человеком: даже, когда мы заселялись, проверил есть ли посуда, закупил нам и постель и чайник и все, что было необходимо. Также оплачивает нам аренду дома", - говорит Инна.

За несколько месяцев семья решила, что они здесь хотят остаться надолго.

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"Было тяжело без родных. Дома остался сын, друзья, родные. Сперва, когда слышала, что они где-то собираются вместе то чуть не плакала. Так хотелось к ним. Со временем привыкла. К тому же здесь жизнь более стабильна. За несколько месяцев смогли вернуть все наши кредиты, а продукты питания здесь дешевле, чем в Украине", - добавляет украинка.

Инна говорит, что к физической работе после сидения в офисе пришлось привыкать, но ей повезло, что владельцы имеют лояльное отношение и не подгоняют в выполнении работы.

"Дом очень современный. В каждой комнате есть специальное отверстие под включение пылесоса. Сам аппарат очень мощный и расположен в подвале. Также есть специальный мусоросборщик в кухне. Ежедневно мою, вытираю, убираю. При необходимости помогаю владелице ухаживать за ребеночком. Мне приятно там работать", - говорит.

За три года смогли сменить три автомобиля. Сейчас две машины одновременно.

"Буквально в первые месяцы пребывания здесь приобрели собственное авто. Ездили за ним еще не зная языка. Позже его продали и взяли более современное. Сейчас имеем две машины. Водит лишь мужчина,. Путешествовать на машине здесь легко, потому что ровные дороги. К тому же от нас близко к Словакии, Чехии. Ездим отдыхать и к закопанному. Трехдневный отдых на двоих здесь обойдется в 7, 5 тысяч гривен",- говорит Инна.

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