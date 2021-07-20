За перевод наличных можно попасть под банковский мониторинг - НБУ

10 тыс. грн наличными с помощью терминала анонимно отправить не удастся.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Без первірки переказувати можна суму до 5 тис. грн

"Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме", - говорится в разъяснении НБУ.

Владельцы банковских счетов уже идентифицированы и проверены банками. Наличные деньги можно перевести в отделении банка с паспортом или через устройства с функцией приема наличных - терминалы самообслуживания, банкоматы, технологически смогут обеспечить верификацию плательщика.

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Без проверки переводить можно сумму до 5 тыс. грн. Согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. грн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами. Под особо пристальным вниманием - платежи наличными.

За оплату товаров и услуг на банковскую карточку могут оштрафовать на 85 тыс. грн. Принимать оплату услуг на личную карточку запрещено законом. Все украинцы, которые занимаются предпринимательской деятельностью, должны оформиться в качестве физлиц-предпринимателей. В зависимости от оборотов, отличается ставка единого налога. По новым правилам проверять переводы могут сами банки в пределах финансового мониторинга. Подозрительные операции могут блокировать.