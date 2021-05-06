За месяц выдали "теплых кредитов" на 273 млн грн

"Теплые кредиты" выдают на утепление домов. Фото: pexels.com

За месяц работы программы "теплых кредитов" в 2021 году 6869 семей получили кредитов на 273 млн грн.

265 млн грн ушло на энергоэффективные мероприятия в частных домах, 8,6 млн грн - на твердотопливные котлы, сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Больше всего кредитов привлекла Киевская область - 37 млн ​​грн. Львовская привлекла 21,4 млн грн, Сумская - 15,8 млн грн, Днепропетровская - 14,1 млн грн, Харьковская - 13,5 млн грн.

Исключить смогут получить 35% компенсации от суммы кредита на энергоэффективные материалы и 20% на замену газовых котлов на твердотопливные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто и на какие нужды получил "теплые кредиты"

"Теплые кредиты" в 2021 году предоставляют Ощадбанк и Укргазбанк.

125 ОСМД подали заявки в Государственный фонд энергоэффективности, чтобы получить денежную помощь на утепление домов. Еще 200 готовятся к оформлению документа. Чтобы получить компенсацию от фонда, в доме нужно провести энергоаудит.