За какие услуги готовы платить украинцы

Строительные услуги украинцы заказывают чаще всего. Фото: Елена Луценко

В марте на 40% вырос спрос на стротительные услуги, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего заказывали установку и ремонт дверей. Средний чек составил — 1066 грн. Суммарно за март на услуги по установке и ремонту дверей украинцы потратили 308 тыс. грн. Это на 70% больше, чем в этом же месяце прошлого года, рассказали Gazeta.ua в онлайн-сервисе заказа услуг Kabanchik.ua.

На 56% выросло количество заказов по установке и ремонту окон. Средний чек - 1114 грн за один заказ. На 40% вырос спрос на услуги штукатуров. Средний чек за один заказ - 4672 грн. Популярные также малярные работы. По сравнению с мартом прошлого года, спрос на них увеличился на 60%. В среднем один заказ обходится в 2547 грн.

Средняя стоимость поклейки обоев - 2294 грн. Цены зависят от типа обоев и сопутствующих работ: грунтовки стен, удаления старых обоев, монтаж и наклеивание плинтуса.

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Спрос на мастеров по укладке плитки вырос на 23%. Средний чек - 4814 грн. Услуги разнорабочих подорожали за год с 820 до 1017 грн за один заказ.

В Украине зарегистрировали 680 тыс. безработных за первые три месяца 2021-го. Это на 34% больше, чем в прошлом году. В целом количество неработающих украинцев за год выросла на треть, сообщает Государственный центр занятости.