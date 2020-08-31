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понедельник, 31 августа 2020 17:27

За что отключают газ и как снова присоединиться к сети

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За что отключают газ и как снова присоединиться к сети
Теперь у компаний есть возможность отказаться работать с недобросовестными клиентами. Фото: pixabay.com

В условиях свободного рынка газа потребитель может остаться без поставщика по разным причинам, которые от него не зависят.

Например:

- поставщик не продлевает договор по истечении срока его действия;

- поставщик обанкротился;

- лишился лицензии;

- столкнулся с техническими проблемами, которые мешают ему оказывать услугу;

- решил прекратить работу в этом бизнесе;

- клиент отказывается оплачивать счета вовремя.

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Последняя причина - наиболее распространенная. Раньше после погашения долга человеку снова подключали услугу. Теперь у компаний есть возможность отказаться работать с недобросовестными клиентами. Если поставщик не хочет или не может работать с потребителем, должен предупредить его за 30 дней, пишет Finance.ua.

Если от клиента отказался поставщик, он должен выбрать новую компанию. Пока потребитель выбирает, он обслуживается поставщиком последней надежды (ПОН), который будет поставлять ему газ в течение 60 дней.

Если поставки прекращены из-за долгов, то сразу заключить новый договор не удастся. Это можно сделать только после подачи предыдущим поставщиком уведомления о погашении задолженности.

Чтобы потребителя снова подключили к сети, он обязан предоставить новый договор с поставщиком природного газа.

Новая формула расчета субсидий вступила в силу. Изменения станут ощутимы с наступлением отопительного сезона. "Украинцы будут получать субсидию на 40 процентов меньше, чем в прошлом году", - говорит экс-министр соцполитики Андрей Рева.

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