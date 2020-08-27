За что хотят платить меньше больницам, госпитализирующим с Covid-19

За количество пациентов или пролеченных случаев по "ковидному пакету" больницам не платят. Фото: pixabay.com

Учреждениям здравоохранения могут снизить выплаты за безосновательную госпитализацию с Covid-19.

По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, за количество пациентов или пролеченных случаев по "ковидному пакету" больницам не платят.

"Госпитализируя, нельзя манипулировать и получать больше денег. Мы наоборот сейчас хотим ввести понижающий коэффициент за безосновательную госпитализацию", - говорит Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, больницам платят за количество бригад, в которых есть реаниматологи, инфекционисты, медсестры.

"Бригада создается на определенное количество "ковидних" коек, занятых пациентами. На бригаду уплачивается 17 тыс. грн в месяц. Чем больше таких бригад, тем больше сумма приходит на больницу", - объясняет замминистра.

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Ляшко говорит, что в борьбу с коронавирусом включили не все больницы, чтобы не распылять ресурс и медицинскую помощь.

"Мы хотели локализовать всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15 млрд грн, и мы их используем через Национальную службу здоровья", - говорит Виктор Ляшко.

Из-за роста количества больных коронавирусом в Украине существует вероятность возвращения к жесткому карантину. Сейчас ситуация с эпидемией идет по "желтому" сценарию, когда на конец года возможно будет 4000 летальных случаев.