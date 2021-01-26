За 2020 год исчезло четверть миллиарда рабочих мест в мире

В мире было сокращено 8,8% рабочего времени. Фото: pexels.com

В течение 2020 года мировая экономика потеряла четверть миллиарда рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

В мире было сокращено 8,8% рабочего времени, что равняется 255 млн полных рабочих мест, пишет Минфин, ссылаясь на исследование Международной организации труда.

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Впрочем, 71% потеряли занятость в форме не безработицы, а бездействия. Через локдауны и карантинные ограничения 81 млн человек покинули рынок труда. Также, это стало причиной сокращения рабочих мест, охватившее 114 млн человек во всем мире.

Как следствие, совокупные доходы работников в мире сократились на 8,3% - на $3,7 трлн, что составляет 4,4% глобального ВВП.

В исследовании отмечается, что проблемы на рынке труда коснулись больше женщин, чем мужчин. Потери занятости среди женщин составляют 5% по сравнению с 3,9% среди мужчин. Однако больше всего кризис ударил по молодежи. Потеря занятости среди лиц 15-24 лет составила 8,7% по сравнению с 3,7% среди взрослых.

В начале 2021 года в базе данных Службы занятости числилось 43 тыс вакансий. Это на 27% меньше, чем в аналогичный период 2020 года.