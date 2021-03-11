YouTube-блоггеров со всего мира могут заставить платить налоги

Это коснется тех авторов, которые монетизировали свои каналы. Фото: pexels.com

С июня 2021 Google может обязать авторов контента на YouTube со всего мира платить налог. Ставка - 24%, но взиматься он будет только с доходов, получаемых от просмотров контента жителями США.

Это коснется тех авторов, которые монетизировали каналы. В Google напомнили, что блоггеры с США уже платят этот налог, пишет "Сегодня".

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Предупреждение опубликовано на сайте Google в разделе поддержки. Их призывают проверить, внесены ли все необходимые данные в систему AdSense. Если нет - сделать это можно до 31 мая 2021 года. В случае отсутствия данных налог будут взимать вообще со всех доходов.

Верховная Рада одобрила законопроект №4184 о так называемом налоге на Google. Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.