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среда, 17 февраля 2021 14:35

Украинцы будут платить новый налог

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Украинцы будут платить новый налог
Верховна Рада прийняла закон про "податок на Google". Фото: news.dtkt.ua

Верховная Рада одобрила законопроект №4184 о так называемом налоге на Google. Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

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На трансляции с заседания ВР "За" проголосовали 286 парламентариев.

Этот закон предлагает отменить налог на репатриацию с доходов от рекламы, поскольку он сдерживает развитие рекламных услуг.

Предполагается ввести для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, упрощенную процедуру регистрации и уплаты налога.

Нардепы предлагают освободить от налогообложения выигрыши в азартных играх, размер которых не превышает 50 тыс. грн.

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