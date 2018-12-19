Wexler Group займется добычей и переработкой нефти

Владелец компании Wexler Group Петр Белз заявил о намерении заняться переработкой нефтепродуктов

Wexler Group будет заниматься не только трейдингом, но и добычей и переработкой нефти. Об этом в интервью LB.ua заявил собственник группы Петро Белз.

"Производство нефтепродуктов – следующий этап развития бизнеса нашей группы. Мы будем инвестировать в добычу нефти и последующую переработку", - заявил Белз.

По его словам, вопрос собственной добычи возник после принятия решения о производстве, так как переработка импортной нефти не увеличит топливную стабильность украинского рынка.

"На сегодня я не вижу смысла перерабатывать импортную нефть. Какая разница, что импортировать, - мы уже импортируем готовый продукт. Это не добавит стране независимости", - отметил Петро Белз.

Wexler Group является одним из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине. Группа объединяет такие предприятия, как "Анвитрейд", "Яуснь Транс 27", "Терминал Ойл", "OPTIMUS-LPG", "OptimusOil" и другие.