Выросли пенсии участников боевых действий: когда выплатят

В Украине на 45% выросли минимальные пенсии участников боевых действий. Их повысили на 834 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО На 2 тыс. грн выросли пенсии военнослужащих

"Теперь минимальная пенсионная выплата участникам боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, вместо ранее установленных 165%", - сообщили в Минсоцполитики.

На 2 тыс. грн выросли пенсии военнослужащих. Это касается выплат, назначенных до 1 марта 2018. С 1 июля минимальная пенсионная выплата с надбавками, повышениями и доплатами составляет 3854 гривны.

Обновленные пенсии выплатят в августе с доплатой к повышенным размеров за июль.

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Пенсии возрастут для 400 тыс. человек, отметили в правительстве.

С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросло пособие по безработице. Размер пособия по безработице - четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля - 2379 грн. Максимальный размер выплаты по безработице составит 9516 грн. Ранее было 9080 грн.