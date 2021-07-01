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четверг, 01 июля 2021 10:19

Выплаты выросли: что получат безработные

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С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросло пособие по безработице.

Автор: Елена Луценко
  Максимальный размер выплаты по безработице составит 9516 гривен
Максимальный размер выплаты по безработице составит 9516 гривен

Размер пособия по безработице - это четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля - 2379 грн. Максимальный размер выплаты по безработице составит 9516 грн. Ранее было 9080 грн.

Это указано в законе о государственном бюджете Украины на 2021.

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Минимальное пособие по безработице осталось без изменений. Ее получают люди, которые в течение года работали менее шести месяцев. На время карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн. Минимальную помощь получают те, кто работал в течение последнего года менее шести месяцев.

За первые три месяца года в Украине насчитали 1,8 млн безработных.

15,4 млн человек в возрасте от 15 до 70 лет имеют работу, сообщает Госстат.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 55,0%. Уровень безработицы среди рабочей силы 15-70 лет - 10,5%.

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Дата
01
июля

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