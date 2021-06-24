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четверг, 24 июня 2021 17:25

Назвали количество безработных украинцев

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За первые три месяца года в Украине насчитали 1,8 млн безработных.

15,4 млн человек в возрасте от 15 до 70 лет имеют работу, сообщает Госстат.

Автор: Елена Луценко
  За три месяца года насчитали 1,8 млн безработных украинцев
За три месяца года насчитали 1,8 млн безработных украинцев

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 55,0%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15-70 лет - 10,5%.

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В апреле Нацбанк ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогнозируют 9,1%. В январе ожидали 8,8%, пишет РБК-Украина.

В 2024 году украинцы ежемесячно в среднем будут получать 19,1 тыс. грн. Это прогноз Кабмина.

В следующем году правительство ожидает, что средняя заработная плата вырастет на 4,4% - до 15,3 тыс. грн. В 2023-м составит 17,2 тыс. грн, то есть вырастет на 6,1%.

В стране на следующие три года прогнозируют уровень безработицы 8,5%, 8% и 7,8% соответственно.

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