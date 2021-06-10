Пообещали существенный рост зарплат

В следующем году правительство ожидает, что средняя заработная плата вырастет на 4,4% - до 15,3 тысяч гривен. Фото: pixabay.com

В 2024 году украинцы ежемесячно в среднем будут получать 19,1 тыс. грн.

Это прогноз Кабмина. О нем говорится в постановлении №586 от 31 мая.

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В следующем году правительство ожидает, что средняя заработная плата вырастет на 4,4% - до 15,3 тыс. грн. В 2023-м составит 17,2 тыс. грн, то есть вырастет на 6,1%.

В стране на следующие три года прогнозируют уровень безработицы 8,5%, 8% и 7,8% соответственно.

Правительство приняло бюджетную декларацию. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта госбюджета на 2022 год. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне: 5 371,6 млрд грн - 2022 год, 5 994,6 млрд грн - 2023 год, 6 651,7 млрд грн - 2024 год. Дефицит бюджета: 3,5% ВВП (или 188 млрд грн) в 2022 году, 3% ВВП (179,8 млрд грн) - 2023 год, 2,7% ВВП (179,6 млрд грн) - 2024 год. Предельный объем государственного долга составит: 50,8% ВВП (+5,1% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2022 года, 48,5% ВВП (+4,8% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2023 года, 47% ВВП (+4,3% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2024 года. Среднегодовой курс гривны: 28,6 грн/долл. - в 2022 году, 28,8 грн/долл. - в 2023 году, 29,2 грн/долл. - в 2024 году.