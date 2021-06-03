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четверг, 03 июня 2021 11:06

Прожиточный минимум надо привязать к минимальной зарплате - экономист объяснил почему

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Средняя зарплата в Украине - это статистический фейк. Он ничему не соответствует. Условный показатель, который не может быть ориентиром для прожиточного минимума, рассказал Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.

"Средняя зарплата рассчитывается по зарплатам штатных специалистов. Их в Украине семь миллионов из 24 миллионов людей трудоспособного возраста. Это показатель ни о чем. Государственная социальная политика должна базироваться на стандартно определенных показателях, а не рассчитанных", - говорит он.

Верховная рада 2 июня приняла за основу законопроект №3515. Там предлагают прожиточный минимум в Украине привязать до 40% средней зарплаты.

"Золотой стандарт социальной политики заключается в том, что реальный прожиточный минимум должен равняться минимальной пенсии, минимальной зарплате и необлагаемому минимуму доходов граждан. Если у нас минимальная зарплата 6 тысяч гривен, то прожиточный минимум - это такая же сумма минус налоги. Получается чуть больше 5 тысяч гривен. Такая же должна быть минимальная пенсия и необлагаемый минимум доходов граждан. А у нас эта социальная модель полностью разбалансирована. Прожиточный минимум, который рассчитывается в бюджете, составляет чуть больше 2 тысяч, на таком же уровне минимальная пенсия. Налоговая льгота с точки зрения необлагаемого минимума - это тысяча с чем-то гривен. Абсолютно разбалансированая социальная система. В результате минимальная заработная плата превратилась в механизм административного давления на бизнес, с помощью которого вытесняют из бизнеса больше налогов ", - говорит Алексей Кущ.

Автор: Елена Луценко
  Реальный прожиточный минимум должен равняться минимальной пенсии, минимальной зарплате и необлагаемому минимуму доходов граждан
Реальный прожиточный минимум должен равняться минимальной пенсии, минимальной зарплате и необлагаемому минимуму доходов граждан

По мнению эксперта, нужно привязать прожиточный минимум именно к минимальной зарплате.

"Тогда, повышая ее, государство одновременно повысило бы и прожиточный минимум. Не было бы вот этого желания правительства использовать этот показатель в целях фискальной налоговой политики и нагрузки на бизнес. Средняя зарплата сейчас - это где-то 12 тысяч гривен. Если вычислять по формуле которую предлагают депутаты, то прожиточный минимум будет на уровне 5000 гривен. Реальный прожиточный сейчас - 5-6 тысяч гривен ", - отметил Кущ.

В Украине предлагают создать новый орган исполнительной власти, который будет проводить опрос граждан об их расходах и сбережениях.

"Украинцы неохотно рассказывают такую ​​информацию. Здесь вопрос в механизме поощрения. Если подходить как в западных странах, то у нас это работать не будет. Как показывают исследования, в таких бедных странах, как Украина, население необходимо поощрять какими-то плюшками, чтобы люди участвовали в опросах", - добавил экономист.

Сейчас к прожиточному привязан размер штрафов и пособий. Минсоцполитики предлагает отвязать эти цифры.

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"Главное, чтобы они не отвязали социальные стандарты от этого показателя. А штрафы и зарплаты судей Конституционного суда надо отвязать. Размер штрафов можно определять в минимальных зарплатах", - подытожил эксперт.

Прожиточный минимум в Украине намерены привязать до 40% средней зарплаты. Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3515. "За" проголосовали 253 нардепа.

Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составлять не менее 40% в 2021 году. В 2031 году - не менее 50%. Если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, правительство на основе мониторинга выполнения госбюджета должно рассмотреть повышение размера прожиточного минимума.

К 2025 году Кабмину поручили обеспечить создание органа исполнительной власти, исследовать расходы домохозяйств. Прожиточный минимум будут считать по фактическим затратам.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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