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среда, 02 июня 2021 12:51

Прожиточный минимум в Украине могут привязать к средней зарплате

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Прожиточный минимум в Украине собираются привязать к 40% средней зарплаты. Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3515. "За" проголосовали 253 нардепа.

Закон изменяет определение прожиточного минимума. Устанавливается, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека в обществе.

Размер прожиточного минимума предлагают определять в расчете на одного человека.

Автор: Елена Луценко
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Будут проводить опрос домохозяйств о расходах на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми

"Прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года", - отметили в проекте.

Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должен составлять не менее 40% в 2021 году. В 2031-м - не менее 50%.

Если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превосходит более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, правительство на основе мониторинга выполнения госбюджета должно рассмотреть повышение размера прожиточного минимума.

К 2025 году Кабмину поручают обеспечить создание органа исполнительной власти, который будет исследовать расходы домохозяйств. Прожиточный минимум будут считать по фактическим затратам.

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Будут проводить опрос домохозяйств о расходах на продукты питания, не продуктовые товары, услуги, уход за детьми. А также по процентному размеру сбережений в структуре расходов домохозяйств.

Министерство социальной политики предлагает постепенно повышать прожиточный минимум в Украине. В следующем году он может вырасти на 14%, в 2023-м - 15%, 2024 году - на 25%.

В этом году общий показатель прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц составляет с 1 января - 2189 грн, с 1 июля - 2294, с 1 декабря - 2393 грн. Его используют для расчета социальных выплат, индексации зарплат.

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