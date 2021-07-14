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среда, 14 июля 2021 15:12

Выросли цены на сигареты и алкоголь

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За год в Украине подорожали пиво, водка, столовые вина и сигареты отечественного производства.

Автор: Елена Луценко
  Сигареты с фильтром в июне стоили 47,81 гривен за пачку
Сигареты с фильтром в июне стоили 47,81 гривен за пачку

Произведенное в Украине пиво с июня 2020 года по июнь 2021-го выросло в цене в среднем на 5,7%. Сейчас 0,5 л стоит 18,59 грн.

Водка подорожала на 1,3%. Цена выросла до 93,31 грн за 0,5 л. Вина столовые прибавили в цене 3,2%, их стоимость достигла 69,24 грн за 0,75 л, сообщает Госстат.

Сигареты с фильтром отечественных марок в июне 2021 года в среднем по Украине продавались по 47,81 грн за пачку (20 шт.). Это на 19,5% дороже, чем в прошлом году. Без фильтра стоят 42,87 грн за пачку. Это больше на 20,3%, пишет Укринформ.

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Цены на продукты в июне по сравнению с маем этого года увеличились на 0,2%. По сравнению с июнем прошлого года - на 9,5%.

В Украине за год на 16% подорожал хлеб. Подсолнечное масло прибавило в цене 80%, а сахар подорожал на 70% по сравнению с июнем 2020 года, сообщают в Госстате.

Если сравнить с ценами в июне год назад, то яйца подорожали на 12,6%, мясо - на 10,4%, макароны - на 9%.

Овощи подешевели на 10%, а фрукты - на 11%.

Из-за подорожания природного газа на 34% выросли тарифы на жилье, электроэнергию, газ и другие виды топлива. Электроэнергия стала дороже на 36,6%.

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