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среда, 13 января 2021 21:10

Выращивать томаты и дегустировать вино: какую необычную работу предлагают украинцам

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Выращивать томаты и дегустировать вино: какую необычную работу предлагают украинцам
Тепличный комбинат предлагает вакансию овощевода. Фото: unsplash

Работодатели предлагают вакансии для тех, кто может преподавать игру на гитаре или компьютерные игры, ухаживать за овощами, оказывать услуги для животных.

Подборку подготовили специалисты robota.ua.

Препаратор в "Креома-Фарм"

Производитель фармацевтических препаратов в поисках специалиста. Обязанности: уборка и дезобработка поверхностей помещений, оборудования, инвентаря, санитарно-технического оборудования лаборатории микробиологического анализа; проведение обеззараживания отработанного посуды, инструментов и материалов в стерилизации; очистки и мойки лабораторной посуды и инструментов.

Овощевод в ТК "Днепровский"

Тепличный комбинат открывает вакансию. Среди обязанностей: уход за томатами, которому учат в период работы; сбор и сортировка урожая. Условия работы: сменный график; своевременная выплата заработной платы; в период сбора урожая выплачивается премия за качественный сбор продукции; доставка транспортом предприятия; полный социальный пакет.

Преподаватель по киберспорту в Portal

Школа киберспорта ищет преподавателей дисциплин Dota 2 и Fortnite. Требования: опытный геймер; понимать структуру, концепцию и теорию игры; готовность участвовать в разработке учебной программы; ведение учета прогресса учащихся; умение общаться с детьми. Работодатель предлагает оплату - 100 грн/час.

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Грумер в "Хвост Хаб"

Магазин, специализирующийся на продаже товаров и предоставлении услуг для животных, ищет специалиста. От кандидата ожидают: сертификат об окончании обучения по специальности; опыт работы - от 1 года; знание базовых принципов обращения с животными во время груминга; знания специализированной косметики и средств по уходу; умение общаться с клиентами пунктуальность, ответственное отношение к работе, готовность придерживаться стандартов предоставления услуг и сервиса; желание учиться и совершенствовать технику.

Сомелье-фромажер в Le Komora

Ресторан ищет специалиста. Обязанности: проведение сырной и винной дегустации; консультирование и продажа швейцарского сыра, вин Швейцарии и Эльзаса; приготовления блюд швейцарской традиционной кухни. Требования: грамотная речь; наличие или получения высшего образования; ориентация на качественную работу; высокая обучаемость; лояльность к клиенту; высокая культура общения; без вредных привычек.

Оператор караоке в Fly Kids

Развлекательный комплекс объявляет конкурс на замещение вакантной должности. Требования: образование; опыт работы - приветствуется; знания и умения настраивать звукотехническое оборудование. Обязанности: организация звукового сопровождения. Условия работы: бесплатное питание.

Преподаватель игры на гитаре в Master Music

В частную школу для взрослых и детей нужен постоянный сотрудник на позицию преподавателя по игре на гитаре/бас-гитаре/электрогитаре. Ищут энергичного, быстрого, положительного сотрудника, который не любит менять работу, любит музыку, хочет работать в режиме непрерывного профессионального роста и достичь материального благополучия. Среднемесячный доход - от 15 тыс. грн.

Заработную плату более 40 тыс. грн готовы платить менеджерам по продажам, менеджерам по развитию и копирайтерам.

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