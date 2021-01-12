Кому работодатели готовы платить более 40 тыс. грн

Работодатели готовы платить 50 тыс. грн. Фото: pixabay

Заработную плату более 40 тыс. грн готовы платить менеджерам по продажам, менеджерам по развитию и копирайтерам.

О вакансиях сообщает Work.ua.

Зарплату от 50 тыс. грн и свободный график работы предлагает менеджерам по продажам столичная студия digital-маркетинга "Локомотив".

Геодезийно-землеустроительная группа "Мірничий" ищет менеджера по продажам во Львове. Нужно продавать услуги - геодезические исследования, топосъемка, аэрофотосъемка, 3D-сканирование зданий. Зарплата - ставка плюс процент. Обещают, что она может достигать 50 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катастрофической ситуации на рынке труда нет: легко ли найти работу в Украине

В Хмельницком ищут трактористов, операторов опрыскивателей на зарплату в 50 тыс. грн. На этой работе нужно будет управлять современной сельхозтехникой, оснащенной бортовыми компьютерами.

Зарплату от 30 тыс. до 40 тыс. грн предлагает компания "Левел99" на позиции World-Class Copywriter. Сотруднику нужно будет писать тексты на английском. Среди требований - знание английского.

В Киеве ищут менеджера по развитию онлайн-курсов. Предлагают зарплату 30-50 тыс. грн. Вакансию разместила рекрутинговая компания A-Play.

Спрос на украинских работников за рубежом вырос на 40% в течение последних 6 месяцев. По состоянию на 21 декабря зарубежные работодатели разместили 9,6 тыс. вакансий.