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вторник, 16 февраля 2021 11:05

Выписали первый банковский чек

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Выписали первый банковский чек
В 1700-х годах чекам стали присваивать серийные номера. Фото: wikipedia

16 февраля 1659 года купец Николас Ванекер выписал первый британский платежный чек на 400 фунтов стерлингов.

Чек - это ценная бумага. Клиент и банк заключают специальный договор. Клиенту выдают чековую книжку. Он может указать в чеке определенную сумму. Финучреждение обязано выплатить ее человеку, на чье имя выписан чек.

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Первый британский чек был выписан мистеру Дельбоу купцом Николасом Ванекером на общую сумму 400 фунтов стерлингов. Датированный 16 февраля 1659-го, хранится в Национальном банке. В сегодняшних деньгах это примерно 48 тыс. фунтов стерлингов - около 2 млн грн.

В 1700-х чекам стали присваивать серийные номера, как способ отслеживать или "проверять" их. В 1717 году Банк Англии начал печатать чеки типографским способом. Коммерческий банк Шотландии выпустил персонализированные чеки в 1811-м. В 1833 году в Лондоне была построена первая клиринговая палата для обмена чеков.

Пик использования этих платежных средств пришелся на начало 1990-х. Впоследствии их почти полностью заменили электронные платежные системы.

Электронная платёжная система, — система расчётов между финансовыми организациями, бизнес-организациями и интернет-пользователями при покупке-продаже товаров и услуг через интернет. Такие системы представляют собой электронные версии традиционных платёжных систем и по схеме оплаты делятся на дебетовые, работающие с электронными чеками и цифровой наличностью, и кредитные, работающие с кредитными карточками.

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Дата
16
февраля

Выписали первый банковский чек

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