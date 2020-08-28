Всемирный банк выявил нарушения в рейтинге Doing Business

Аналитики готовы исправить ранее опубликованные данные по странам, которые больше всего пострадали. Фото: pexels.com

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business. Этот рейтинг отражал условия для ведения бизнеса в разных странах мира.

Решение было принято в связи с проведением проверки, которая даст оценку нарушениям при составлении публиковавшихся ранее рейтингов, сообщает Всемирный банк в своем заявлении на официальном сайте.

"Был отмечен ряд нарушений, которые касаются изменений данных в отчетах Doing Business - 2018 и 2020 года, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов. Изменения в данных не согласованы с методологией Doing Business", - подчеркнули в заявлении.

Для контроля и защиты целостности данных будет проведен независимый аудит. Аналитики готовы исправить ранее опубликованные данные по странам, наиболее пострадавшим от нарушений.

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По результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы. Такие обновленные данные Всемирного банка сообщил руководитель частного инвестиционного фонда в США Владимир Компаниец.