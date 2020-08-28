Всемирный банк выявил нарушения в рейтинге Doing Business

 
Ексклюзивы
1/5
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 207
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 558
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 963
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 693
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1872
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2727
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1926
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 522
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1593
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 522
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 774
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5544
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3267
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2020
Просмотров: 486
Поїзд після війни
— У 16 років мене вже ховали, — розповідає 90-річний тесть. Увечері після картопляних жнив я люблю послухати його розповіді. ...
пятница, 28 августа 2020 10:44

Всемирный банк выявил нарушения в рейтинге Doing Business

  Комментировать
Всемирный банк выявил нарушения в рейтинге Doing Business
Аналитики готовы исправить ранее опубликованные данные по странам, которые больше всего пострадали. Фото: pexels.com

Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business. Этот рейтинг отражал условия для ведения бизнеса в разных странах мира.

Решение было принято в связи с проведением проверки, которая даст оценку нарушениям при составлении публиковавшихся ранее рейтингов, сообщает Всемирный банк в своем заявлении на официальном сайте.

"Был отмечен ряд нарушений, которые касаются изменений данных в отчетах Doing Business - 2018 и 2020 года, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов. Изменения в данных не согласованы с методологией Doing Business", - подчеркнули в заявлении.

Для контроля и защиты целостности данных будет проведен независимый аудит. Аналитики готовы исправить ранее опубликованные данные по странам, наиболее пострадавшим от нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнищание грозит почти 100 млн человек - Всемирный банк

По результатам 2019 года Украина является самой бедной страной Европы. Такие обновленные данные Всемирного банка сообщил руководитель частного инвестиционного фонда в США Владимир Компаниец.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Всемирный банк выявил нарушения в рейтинге Doing Business». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Произошла самая масштабная в Скниловской трагедия на авиашоу

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

Принц с принцессой развелись после 15 лет брака

Поэта бросили в карцер за чтение книги

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 44703
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 22996
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 17874
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 16560
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 15129
Экономика
Курс валют: сколько стоит доллар в обменниках
Курс валют: сколько стоит доллар в обменниках Просмотров: 135
Валюта резко подорожала
Валюта резко подорожала Просмотров: 1134
Квартиры подорожали: как изменились цены летом
Квартиры подорожали: как изменились цены летом Просмотров: 459
Присвоили более $250 млн: СБУ разоблачила финансовую пирамиду
Присвоили более $250 млн: СБУ разоблачила финансовую пирамиду Просмотров: 441
За что хотят платить меньше больницам, госпитализирующим с Covid-19
За что хотят платить меньше больницам, госпитализирующим с Covid-19 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
7
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
3
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
2
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
Голосов: 25149
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua