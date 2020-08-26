Обнищание грозит почти 100 млн человек - Всемирный банк

Всемирный банк посчитал вероятное количество будущих обнищавших. Фото: Reuters

Во Всемирном банке заявили, что из-за пандемии коронавируса обнищание грозит 100 млн человек в мире.

"Из-за пандемии коронавируса до 100 миллионов человек, возможно, вернутся в крайнюю нищету, предупредил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс", - передает "Голос Америки".

Согласно оценкам банка, крайняя нищета из-за Covid-19 грозила 60 миллионам человек, но по новым расчетам этот показатель может составить от 70 до 100 миллионов.

При этом Малпасс допустил, что "это число может вырасти", если положение с пандемией усугубится или она затянется.

Всемирный банк обязался выделить 160 миллиардов долларов 100 странам до июня 2021 года в рамках усилий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Ранее, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявлял, что пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по мировой экономике, поставив 60 млн человек под угрозу крайней нищеты.