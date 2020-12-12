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суббота, 12 декабря 2020 10:18

Всемирный банк выделил Украине $300 млн на борьбу с бедностью

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Всемирный банк выделил Украине $300 млн на борьбу с бедностью
По прогнозам Всемирного банка, из-за пандемии уровень бедности в Украине может вырасти на 4%. Фото: Reuters

Всемирный банк выделит Украине $300 млн займа на социальную поддержку граждан.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Это второе финансирование в рамках проекта модернизации сетей социальной защиты. Первое в размере $150 млн утвердили 30 апреля.

"Дополнительное финансирование поможет укрепить программу гарантированного минимального дохода в Украине, чтобы предотвратить обеднение 1 миллиона украинцев из-за пандемии Covid-19.

Прогнозы Всемирного банка показывают, что в результате эпидемии Covid-19 бедность в Украине может вырасти на 4 процента, достигнув около 23 процентов к концу 2020 года. Новые средства помогут финансировать реагирование на чрезвычайные ситуации в области социальной защиты населения, связанные с Covid-19, путем введения быстрых денежных переводов физическим лицам и домашним хозяйствам, которые потеряли работу или источники дохода из-за пандемии. Бедные домохозяйства будут получать льготы через государственную программу гарантированных минимальных доходов", - говорится в сообщении.

В ведомстве проанализировали, что 60% украинцев, которые могут упасть в бедность из-за вспышки Covid-19, пока не пользуются ни одной программой социальной защиты.

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Согласно прогнозу Всемирного банка, количество людей, находящихся в состоянии крайней бедности, в этом году увеличится на 88-115 млн из-за пандемии коронавируса, а за 2020-2021 годы - на 150 млн.

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