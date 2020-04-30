Врачей освободят от налогов: подробности

Медиков, которые борются с коронавирусом, хотят освободить от налогов на доход. Фото: pixabay.com

Парламент принял в первом чтении законопроект об освобождении медработников, борющихся с коронавирусом, от налогов на доходы.

За принятие за основу законопроекта №3329-2 проголосовали 336 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также Рада голосами 311 депутатов решила сократить сроки подготовки данного законопроекта ко второму чтению.

Документ предусматривает временную отмену налогообложения доходов медиков, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания людей коронавирусной болезнью, налогом на доходы физлиц и военным сбором.

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Медики будут освобождены от уплаты налогов до 30 июня 2020 года.

Кроме того, законопроект предусматривает продление срока неначисления пени и неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, который должен установить Кабмин.

Также законопроект предлагает продление освобождения от уплаты единого социального взноса за себя ФОПами и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 31 мая 2020 года.

Медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест. Участие приняли преимущественно медсестры и санитарки. Они отказываются работать за зарплату в 3-5 тыс. грн в условиях эпидемии.