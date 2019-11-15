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пятница, 15 ноября 2019 04:52

Возможно прекращение транзита газа через Украину - Путин

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Возможно прекращение транзита газа через Украину - Путин
Путин заявил о прекращении транзита газа через Украину. Фото: Радио Свобода

Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа в Европу через территорию Украины, хоть Москва и готова к заключению нового соглашения с Киевом.

По словам Путина, Украина взяла на себя обязательства привести свое законодательство в соответствие с европейским, сообщает ТАСС.

"Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное", — сказал президент РФ.

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Путин также считает, что новые иски "Нафтогаза" к "Газпрому" обостряют ситуацию в газовых переговорах между Украиной и Россией.

Напомним, 28 октября в Брюсселе завершился очередной раунд переговоров между Украиной, Россией и ЕС о транзите газа.

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