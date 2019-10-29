Нафтогаз собрался снова судиться с Газпромом

Нафтогаз готовит иск к Газпрому на $11 млрд. Фото: BBC

Нафтогаз готовит новый иск к российскому Газпрому.

"Вице-президент Еврокомиссии, после трехсторонней встречи 28 октября относительно транзита сказал, что он разочарован ее результатами. Прекрасно его понимаю. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе", - написал в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

По словам Витренко, Украина, Россия и ЕС не смогли достичь договоренностей во время очередного раунда переговоров по транзиту газа.

1 ноября НАК "Нафтогаз" планирует направить Газпрому исковые требования на $11 млрд. Это может стать компенсацией за прекращения транзита газа по территории Украины.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. 28 октября в Брюселле провели очередной раунд газовых переговоров. До этого 19 сентября в Брюсселе Россия впервые согласилась на заключение соглашения о транзите по европейским правилам.