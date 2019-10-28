Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Путин и Меркель обменялись мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины после окончания действующего контракта. Фото: ТСН

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили транзит российского газа по территории Украины.

Общались в связи с проведением 28 октября в Брюселле очередного раунда трехсторонних газовых переговоров между Россией, Украиной и ЕС, пишет Уніан.

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Путин и Меркель обменялись мнениями относительно продолжения транзита российского газа по территории Украины в следующем году.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. 28 октября в Брюселле проводят очередной раунд газовых переговоров. До этого 19 сентября в Брюсселе Россия впервые согласилась на заключение соглашения о транзите по европейским правилам.