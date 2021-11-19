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пятница, 19 ноября 2021 16:51

"Вовина тысяча" не приведет к росту цен - Нацбанк

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&quot;Вовина тысяча&quot; не приведет к росту цен - Нацбанк
В Нацбанке говорят, что цены в сфере культуры и спорта все же могут вырасти. Фото: pixabay.com

Выплаты 1 тыс. грн всем вакцинированным от коронавируса украинцам существенного не повлияют на инфляцию, поскольку деньги граждане направят на оплату услуг, доля которых в потребительской корзине незначительна.

Об этом заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук рассказал в интервью Forbes.

"Тысяча гривен - не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, на которые, как предусматривает правительство, выделят эти средства, недозагружены. Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен", - отметил он.

В Нацбанке предполагают, что цены в сфере культуры и спорта все же могут вырасти на 5-10%, однако это не сильно скажется на общем показателе инфляции.

"Доля этих услуг в потребительской корзине незначительна", - сказал замглавы НБУ.

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В целом влияние на экономику программы по выплате вакцинированным в 6 млрд грн в год может составлять 0,1-0,2% ВВП, согласно прогнозам регулятора.

"Если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно будет считать эффективным. Ведь от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства", - аргументировал Николайчук.

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1 тыс. грн полностью вакцинированным украинцам выплатят на виртуальные платежные карты через "Дію".

Средства можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом.

Приблизительно 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе. Она заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего.

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