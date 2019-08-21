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среда, 21 августа 2019 15:58

Военным выделили более 5 млн грн помощи: кто получит деньги

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Военным выделили более 5 млн грн помощи: кто получит деньги
Членам семей двух погибших военных выплатят помощь в размере 750 прожиточных минимумов. Фото: ar.volyn.ua

Семьям двум погибших военных и шести военнослужащим, получившим инвалидность во время АТО на Донбассе, выплатят единовременное пособие.

Кабмин выделил на это 5,38 млн грн. Решение было принято на заседании правительства 21 августа, передает Інтерфакс.

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Членам семей погибших выплатят помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели.

Те, кто получили инвалидность, будут иметь от 250 до 400 прожиточных минимумов в зависимости от группы. Так, лицам с I группой инвалидности выплатят 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группе - 300 минимумов, III группой - 250 прожиточных минимумов.

Ко Дню Независимости Украины Кабмин выплатит около 18,6 млн грн на помощь семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам.

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