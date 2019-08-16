Кто получит денежную помощь ко Дню Независимости Украины

Кабмин выделил деньги на одноразовую помощь. Фото: korupciya.com

Ко Дню Независимости Украины Кабмин выплатит около 18,6 млн грн на помощь семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам.

Единовременную материальную помощь получат 336 430 киевлян. Выплаты получат представители 21-й льготной категории, сообщает заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Кто и сколько получит помощи от Кабмина:

- семьи 11 погибших воинов получат 13 млн грн;

- 11 бойцов, которые получили инвалидность на фронте, получат 5,6 грн.

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Кто и сколько получит помощи от КГГА в размере 500 грн:

- детям-сиротам и детям, над которыми установлена ​​опека;

- киевлянам - членам семей лиц, погибших в акциях протеста во время Революции достоинства, также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

- киевлянам - членам семей лиц, участвовавших и погибших при Антитеррористической операции;

- праведникам Бабьего Яра;

- репрессированным лицам;

- участникам народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941-го до 19 сентября 1941 года;

- родителям, матерям погибших военнослужащих срочной военной службы.

В размере 330 грн:

- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

- лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи;

- лицам, которые являются получателями пособия на детей, больных тяжелыми заболеваниями.

В размере 300 грн:

- киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в акциях протеста во время Революции достоинства;

- киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В размере 290 грн:

- киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время Революции достоинства.

В размере 280 грн:

- киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях протеста во время Революции достоинства;

- неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

- лицам, которые являются получателями временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату;

- лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины;

- неработающим трудоспособным лицам, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

- лицам, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ней.

Во втором квартале 2019 года средняя пенсия Украинская по возрасту выросла на 66 грн - до 3009,11 грн. Выплаты подняли за счет денег от растаможки авто на еврономерах. В июне поступило 7,9 млрд грн. Из них 6,1 млрд грн направили на индексацию пенсий.