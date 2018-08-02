Водителей предупредили о новом подорожание бензина

Если нефть дорожает на 1%, то стоимость бензина растет на 10 коп./л через две недели. В то же время если доллар дорожает на 1 грн, это приводит к поднятию цен на бензин и дизтопливо на 60 коп./л через две недели. Фото: Економічна правда

В первые дни августа заправить полный 48-литровый бак авто А95+ бензином теперь на 9,5 грн дороже, чем было в прошлом месяце.

В мае после санкций США против Ирана цены на бензин немного выросли. Уже в июне начали снижаться. Весь июль стоимость горючего оставалась стабильной. 1 августа бензин и дизтопливо в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л, пишет Сегодня.

Украина импортирует топливо из Беларуси, России и Литвы. Поэтому цены на бензин зависят от стоимости топлива в этих странах.

Также на подорожание бензина влияет курс валют. Сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне.

"Только из-за проседания гривны цены можно поднимать уже на 40-50 копеек. Если учесть, что в последние недели подорожали нефтепродукты на границе на 2%, то это еще 20 копеек. То есть экономически обоснованным является повышение цен топлива где-то 60-70 копеек уже сегодня", - говорит директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, цены все же можно было придержать. Скорее всего сети АЗС готовятся, что гривна и дальше будет падать.

"Драйвером роста цен являются компании из премиум сегментом. Сегодня они первыми это сделали. Мы ожидаем, что завтра-послезавтра по регионам, возможно, не на 50 копеек, но в какой-то процент будет подорожание", - говорит Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO .

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"В августе мы ожидаем продолжения ползучей девальвации гривны и постепенного повышения стоимости сырой нефти на мировом рынке из-за роста спроса. Если стоимость нефти повысится до 78 долларов за баррель, а курс доллара составит 27,5 гривны, то цены на топливо в Украине могут повыситься на 4-5% по итогам месяца. Это происходит из-за сокращения нефтепереработки в Украине, как следствие завозятся готовые импортные нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью", - говорит Вадим Бардась, инвестаналитик European Analytical Centre.

Геннадий Рябцев отмечает, если нефть дорожает на 1%, то стоимость бензина растет на 10 коп./л через две недели. В то же время если доллар дорожает на 1 грн, это приводит к поднятию цен на бензин и дизтопливо на 60 коп./л через две недели.

По прогнозу Минэкономразвития на 2019-2021 годы, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривны с 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. на конец 2019-го. По расчетам МЭРТ, гривна девальвирует до 30,7 грн/долл. до конца 2021 года.