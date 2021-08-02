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понедельник, 02 августа 2021 11:08

Во многих городах взлетели цены на проезд в транспорте

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В нескольких городах Украины начали резко расти цены на проезд.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  В Полтаве и Житомире проезд в автобусе стоит 8 грн, в электротранспорте - 6 грн
В Полтаве и Житомире проезд в автобусе стоит 8 грн, в электротранспорте - 6 грн

В Виннице билеты на проезд в автобусах и троллейбусах подорожали вдвое. Нужно уплатить 8 грн, а было 4 грн, пишет ТСН.

В Житомире проезд в автобусе стоит 8 грн, в электротранспорте - 6 грн. Такие же цены и в Полтаве. Хотя в начале июля в автобусах брали плату 5 грн, а в троллейбусах - 3 грн.

В Житомире за проезд можно рассчитываться карточкой. Тогда поездка во всех видах транспорта будет стоить на 1 грн меньше.

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В Мариуполе билет на автобус обойдется в 10 грн, на трамвай - 9 грн. В Киеве цена в пределах 10 грн подпрыгнет на маршруты, курсирующие в пригород.

С сентября тарифы на проезд в пригородных маршрутках Киева обещают поднять на 10-16%. Подорожание на каждом маршруте будет индивидуальным.

Об этом заявил председатель Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - пока составляет 8 грн и 6,5 грн - если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок. Киевский метрополитен и Киевпасстранс обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проезда примут после анализа соответствующих расчетов департамента экономики.

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