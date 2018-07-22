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Вместо зарплаты, ввели трудодни

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Автор: Историческая правда
  88 лет назад ввели трудодни: что люди получали в счет зарплаты
88 лет назад ввели трудодни: что люди получали в счет зарплаты

88 лет назад в Украине вместо зарплаты в деньгах ввели трудодни.

Такую оплату труда ввели в колхозах и просуществовала 36 лет.

Трудодень - один выход на работу. Ежедневно учетчик колхозной конторы записывал "палочку". Каждый крестьянин имел план - отработать 60-100 трудодней в год.

"Кто работал доярками или телятницами, то имели больше трудодней, потому что работали целый год. А уж кто работал в поле, тем меньше, потому что работа сезонная. Кто не выполнял план могли выгнать из колхоза. Еще могли забрать город. Ведь именно он помогал выжить. У каждого крестьянина, которые работали в колхозах, имели землю 15-25 соток. Больше соток земли никому не давали", - говорит Gazeta.ua Николай Сарахан из города Калиновка Винницкой области.

Оплату проводили в конце года, а не ежемесячно. Выдавали зарплату натурой.

"Моя мама за свои трудодни получала мешок пшеницы и мешок сахара. Давали зерно, сахар и семена подсолнечника. Я возьму мешок на плечи и на масляной занес. Надавили масла и еще несколько горстей жмых мне всыплят и иду дома, - вспоминает мужчина. - В тот зерна не хватало. Так весь год выкручивались как могли. Более-менее хорошо жили те, кто держал коровы. С огорода имели картофель, свеклу. Еще мама терла из конопли семья и молочком выдавливалось. Его добавляли в мамалыгу из кукурузы. Кому уже совсем нечего было есть, то выписывал в колхозе заранее в счет трудодня. Параллельно люди имели дополнительные заработки. Кто-то теленка или курицу продавал. Другие ремеслом занимались. Шили сапоги, другой - деревянные изделия продавал".

Система оплаты труда трудоднями особенно была выгодна в годы неурожая и послевоенные года.

"В 1946 году был плохой урожай из-за засухи. И все же уродило ячмень, пшеница. Был приказ из Москвы любой ценой выполнить план хлебосдачи и колхозы выполняли. Тогда получили всего лишь по мешку зерна в год. В том году искусственно возник голод. Особенно он бы в ощутимый на Кировоградщине. Люди просто умирали", - добавляет Николай Сарахан.

Деньги на трудодни начали давать с 1959 года. Трудодни отменили в 1966 году. Ввели фиксированную плату.

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Международный валютный фонд основали 22 июля 1944. Комиссию по созданию МВФ возглавляли экономисты Гарри Уайт и Джон Кейнс. Он должен был регулировать валютно-кредитные отношения стран-членов и оказывать помощь при дефиците платежного балансу.

Украина стала членом МВФ 3 июня 1992. Первые два транша по $ 392 млн получила в конце 1994 - начале 1995 года. Программа была направлена на поддержку перехода от плановой экономики к рыночной, снижение инфляции.

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Дата
22
июля

Вместо зарплаты, ввели трудодни

Распорядитель траншей: 74 года назад основали Международный валютный фонд

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