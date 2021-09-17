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пятница, 17 сентября 2021 20:28

"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт

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&quot;Власть открыла рынок земли в кастрированном виде&quot; - эксперт
Сергей Марченко: "В экономике власть ведет себя хаотично. Открыли рынок земли, но в кастрированном виде. Не пустили иностранцев, а это значит, что украинские олигархи без конкуренции и скупят за бесценок землю у крестьян". Фото: Тарас Подолян

Из-за нестабильности действующей власти состоялся масштабный отток капитала из Украины. Хаотичное поведение власти в экономике привело к провалу долгожданной земельной реформы – на рынок земли не пустили иностранцев.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономический эксперт Сергей Марченко.

"При президентстве Зеленского состоялся масштабный отток капитала из Украины, – говорит он. – Причиной стала нестабильность власти – менялись правительства. Во время пандемии за три-четыре месяца у нас было несколько министров здравоохранения. Это стиль команды президента. Легко назначают людей и точно так же увольняют. А инвестиции требуют стабильности. Поэтому в Украину заходит мало серьезных предпринимателей. Идут или романтики, как Богдан Гаврилишин (1926-2016, украинский, канадский, швейцарский экономист, меценат. – Gazeta.ua), который пришел сюда со своей бизнес-школой. Или люди, которые ищут быстрого заработка".

Часть утечки – капитал украинских инвесторов, зарегистрированный как иностранный по оффшорам. Власть не смогла донести, что им ничего не угрожает. А если они не чувствуют себя защищенными, то забирают деньги, указывает эксперт.

Наибольшим достижением с 2019 года является то, что украинцы могут демократически выбирать власть, независимо от того, чего хотят политические игроки, считает Марченко.

"Украинцы реализовали свое право выбора, отдав голоса за Зеленского. В Украине устойчивая демократия. Предыдущая власть беспрепятственно передала полномочия. Это не Россия или Беларусь. Однако пошатнулась вера в новых политиков. При Порошенко в политику зашла прогрессивная молодежь. Но никто из них не стал авторитетным. Все так или иначе замешаны в скандалах, коррупционных схемах", – отмечает он.

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Не выполнила обещаний и партия "Слуга народа", которая шла как новая и несистемная. Дискредитировал себя перспективный "Голос". Провал новых политсил может помешать выбрать прогрессивную проукраинскую партию – когда она появится, люди могут ей не поверить, отмечает эксперт.

"В экономике власть ведет себя хаотично. Открыли рынок земли, но в кастрированном виде. Не пустили иностранцев, а это значит, что украинские олигархи без конкуренции и скупят за бесценок землю у крестьян. Владельцы, которые не обрабатывают землю, могли получить за нее хорошие деньги. А получат мизер", – рассказывает он.

Своим предназначением Сергей Марченко считает менять рынок рекрутинга в Украине: "Сейчас мы практически единственные, кто находит работников за 14 дней. Это нравится нашим клиентам, так как для работодателя каждый день, когда на работе нет специалиста, – потеря".

Полное интервью с Сергеем Марченко читайте в журнале "Країна"

21 июля Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла президентский законопроект об "инвестиционных нянях". Его приняли в первом чтении 244 голосами.

Закон предусматривает государственную поддержку украинских и иностранных инвесторов. Государство будет предоставлять им инвестиционных менеджеров – "инвестнянь" – сопровождающих их в течение всего проекта. Также инвесторы получат финансовую поддержку – 30% от общей суммы инвестиций.

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