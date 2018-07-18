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среда, 18 июля 2018 15:49

Владельцу "Нашей Рябы" перестали платить дотации из бюджета

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Владельцу &quot;Нашей Рябы&quot; перестали платить дотации из бюджета
Юрию Косюку отказали в миллионе долларов госдотаций. Фото: ХЕРСОН.city

Компания "Украинский грецкий орех", владельцем которой является украинский бизнесмен, основатель холдинга "Мироновский хлебопродукт" (ТМ "Наша Ряба") Юрий Косюк, не смогла получить дотации из госбюджета. Об этом сообщает сайт "Агроинсайдер".

Компания Косюка претендовала на сумму в 27 млн гривен (около 1 млн долларов) по проекту закладки 800 га ореховых садов в Винницкой области, саженцы для которого привезли из Калифорнии. По программе поддержки садоводств, 80% стоимости саженцев компенсирует государство.

Всего дотацию получили 163 садовода из 165 подавших заявки. Заявки двух компаний на заседании Комиссии были отклонены, в том числе от "Украинского грецкого ореха". Причины отказа в дотациях УГО – невозможность отнесения этой инвестиции к статье "затраты".

Алексей Мушак, народный депутат Украины, член аграрного комитета ВРУ, считает неправильным дискриминацию в зависимости от масштаба бизнеса получателя, но сомневается, что она имела место. "Если компания подпадает под критерии, и все документы были хорошо подготовлены, пожалуй, неправильно [исключать ее], а если что-то было неправильно подано, тогда вопросов нет. Моя позиция по поводу дотаций известна, я за ограничение дотаций на группу компаний", - сказал он.

По данным главы Винницкой облгосадминистрации Валерия Коровия, проект Юрия Косюка по закладке садов в Винницкой области УГО начал реализовываться с 2015 года. Инвестиции в проект составляют около 218 млн грн. Они были направлены, в частности, на восстановление оросительной системы. "Кроме того, "Украинский грецкий орех" планирует построить завод по переработке ядер орехов, которые затем будут поступать как на внутренний рынок, так и экспортироваться", – заявил Коровий.

Стоимость закладки 1 га промышленного сада эксперты оценивают в 80-90 тыс. грн, при этом прибыль, которую может генерировать 2 га орехового сада, - 8-12 тыс. евро.

Украина входит в топ-5 мировых производителей ореха. Ежегодный урожай составляет около 150 тыс. тонн. Площадь ореховых садов в Винницкой области составляет около 2 тыс. га, из которых 1000 га - в плодоносящем возрасте. Урожайность в прошлом году достигла 60 ц/га. Две трети урожая направляется на экспорт. Основные рынки сбыта украинского ореха – Европа (преимущественно Греция и Франция), а также Азия (Иран и Турция).

Справка

По программе поддержки виноградарства, садоводства и хмелеводства на 2018 год в Госбюджет Украины заложено 300 млн гривен. Программа предусматривает компенсацию 80% стоимости саженцев.

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